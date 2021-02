மாவட்ட செய்திகள்

ஆவடியில் ரூ.3½ லட்சம் இரும்பு பொருட்கள் திருடிய இருவர் கைது + "||" + Two arrested for stealing iron goods worth Rs 30 lakh in Avadi

ஆவடியில் ரூ.3½ லட்சம் இரும்பு பொருட்கள் திருடிய இருவர் கைது