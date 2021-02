மாவட்ட செய்திகள்

ஆழியூர்-திருக்கண்ணங்குடி சாலையில் உள்ள பழுதடைந்த பழையனூர் தரைப்பாலத்தை சீரமைக்க வேண்டும் + "||" + The damaged Palayanur footbridge on the Azhiyur-Thirukkannangudi road needs to be repaired

