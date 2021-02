மாவட்ட செய்திகள்

மாணவ-மாணவிகள் கல்வி தரத்தை மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் அறிவுறுத்தல் + "||" + Minister OS Maniyan instructed that students should improve the quality of education

மாணவ-மாணவிகள் கல்வி தரத்தை மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் அறிவுறுத்தல்