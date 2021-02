மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்தில் மாசிமக திருவிழா: 63 நாயன்மார்கள் வீதி உலா வழக்கமான முறைப்படி நடைபெறாததால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Masjid Festival in Kumbakonam: Devotees disappointed as 63 Nayanmars Street Walk did not take place as usual

கும்பகோணத்தில் மாசிமக திருவிழா: 63 நாயன்மார்கள் வீதி உலா வழக்கமான முறைப்படி நடைபெறாததால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம்