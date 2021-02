மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வை கண்டித்து ராணிப்பேட்டையில் தி.மு.க. சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + DMK in Ranipettai condemns increase in petrol, diesel and cooking gas prices Demonstration on behalf of

பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வை கண்டித்து ராணிப்பேட்டையில் தி.மு.க. சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்