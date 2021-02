மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டரிடம் குடியுரிமை சான்றுகளை ஒப்படைக்க வந்த மின்வாரிய ஒப்பந்த தொழிலாளர்களால் பரபரப்பு + "||" + Excitement by electricity contract workers who came to hand over citizenship certificates to the collector

