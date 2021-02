மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி விமான நிலைய விரிவாக்கம் தொடர்பான கருத்து கேட்பு கூட்டம்கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தலைமையில் நடந்தது + "||" + feedback on thoothukudi airport expansion, the collector senthilraj took the lead

தூத்துக்குடி விமான நிலைய விரிவாக்கம் தொடர்பான கருத்து கேட்பு கூட்டம்கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தலைமையில் நடந்தது