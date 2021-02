மாவட்ட செய்திகள்

நாவை நாட்டியமாட செய்யும் பலாப்பழ சீசன் தொடங்கியது கிலோ ரூ.50 வரை விற்பனை + "||" + The jackfruit season has started selling up to Rs. 50 per kg

நாவை நாட்டியமாட செய்யும் பலாப்பழ சீசன் தொடங்கியது கிலோ ரூ.50 வரை விற்பனை