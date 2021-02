மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் குடியேறும் போராட்டம் + "||" + Transgender people were involved in the immigration struggle at the Nellie Collectors Office.

