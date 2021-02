மாவட்ட செய்திகள்

சிவகிரி பகுதியில் பலத்த மழை: ஆற்றின் கரை உடைந்து நெற்பயிர்கள் நாசம் + "||" + Due to heavy rains in Sivagiri area the river bank was broken and paddy crops were destroyed.

