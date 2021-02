மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி, கயத்தாறில்மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை மறியல்130 பேர் கைது + "||" + in kovilpaati, kayatharu, roadblock for the disabled.130 people arrested

கோவில்பட்டி, கயத்தாறில்மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை மறியல்130 பேர் கைது