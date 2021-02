மாவட்ட செய்திகள்

தலைவாசல் அருகேபள்ளி மாணவன் கிணற்றில் தவறி விழுந்து பலிஆடு மேய்க்க சென்றபோது பரிதாபம் + "||" + Schoolboy falls into well and dies

தலைவாசல் அருகேபள்ளி மாணவன் கிணற்றில் தவறி விழுந்து பலிஆடு மேய்க்க சென்றபோது பரிதாபம்