மாவட்ட செய்திகள்

நங்கவள்ளி அருகேமகனை கடப்பாரையால் அடித்துக் கொன்ற தந்தைகுடிபோதையில் தகராறு செய்ததால் ஆத்திரம் + "||" + The father who beat his son to death

நங்கவள்ளி அருகேமகனை கடப்பாரையால் அடித்துக் கொன்ற தந்தைகுடிபோதையில் தகராறு செய்ததால் ஆத்திரம்