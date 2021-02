மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மழை, வெள்ளத்தில்சேதமடைந்த பயிர்களுக்கு ரூ.123 கோடி நிவாரணம் ஒதுக்கீடுகலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + for crop damaged, by rain floods, an allocation of rs.123 crore to provide relief. collector senthilraj information

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மழை, வெள்ளத்தில்சேதமடைந்த பயிர்களுக்கு ரூ.123 கோடி நிவாரணம் ஒதுக்கீடுகலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல்