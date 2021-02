மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் பிரிந்து வாழும் மனைவியிடம்ரூ.2 கோடி கேட்டு மிரட்டியதாக டாக்டர் மீது போலீஸ் வழக்கு + "||" + Police have registered a case against a doctor for extorting Rs 2 crore from his estranged wife in Trichy

திருச்சியில் பிரிந்து வாழும் மனைவியிடம்ரூ.2 கோடி கேட்டு மிரட்டியதாக டாக்டர் மீது போலீஸ் வழக்கு