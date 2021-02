மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் 70 சதவீத அரசு பஸ்கள் ஓடவில்லை + "||" + 70 percent of government buses do not run

திருச்சி மாவட்டத்தில் 70 சதவீத அரசு பஸ்கள் ஓடவில்லை