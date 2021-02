மாவட்ட செய்திகள்

தாம்பரம் சானடோரியம் அருகே, மின்சார ரெயில்கள் செல்லும் உயர் அழுத்த மின்கம்பி அறுந்து விழுந்தது - 7 மணிநேரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் பாதையில் இயக்கப்பட்டன + "||" + Near Tambaram Sanatorium, High voltage power line for electric trains collapses - 7 hours were operated on the express rail

