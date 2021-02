மாவட்ட செய்திகள்

கத்தியை காட்டி வியாபாரிகளிடம் மாமூல் கேட்ட சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மகன் கைது + "||" + The son of a sub-inspector who routinely asked dealers to show him a knife was arrested

கத்தியை காட்டி வியாபாரிகளிடம் மாமூல் கேட்ட சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மகன் கைது