மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள புனித ஆண்ட்ரூஸ் தேவாலயத்தின் 200-வது ஆண்டு விழா - பெருமிதத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது + "||" + St. Andrews in Chennai Egmore 200th Anniversary of the Church - Celebrated with pride

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள புனித ஆண்ட்ரூஸ் தேவாலயத்தின் 200-வது ஆண்டு விழா - பெருமிதத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது