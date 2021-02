மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்வே தனியார் மயத்தை கண்டித்துஅனைத்து தொழிற்சங்கங்களை ஒருங்கிணைத்து போராட்டம்எஸ்.ஆர்.எம்.யு. மண்டல தலைவர் ராஜா ஸ்ரீதர் தகவல் + "||" + The struggle to unite all the unions

ரெயில்வே தனியார் மயத்தை கண்டித்துஅனைத்து தொழிற்சங்கங்களை ஒருங்கிணைத்து போராட்டம்எஸ்.ஆர்.எம்.யு. மண்டல தலைவர் ராஜா ஸ்ரீதர் தகவல்