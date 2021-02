மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசியில் முடி திருத்தும் தொழிலாளர்கள் உண்ணாவிரதம் + "||" + Barber workers in Tenkasi went on a hunger strike. As a result, 1,750 saloon shops across the district were closed.

