மாவட்ட செய்திகள்

அரும்பாக்கத்தில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் இடித்து அகற்றம்; அதிகாரிகளுடன் வியாபாரிகள் வாக்குவாதம் + "||" + Demolition of roadside occupation shops in Arumbakkam; Merchants argue with officials

அரும்பாக்கத்தில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் இடித்து அகற்றம்; அதிகாரிகளுடன் வியாபாரிகள் வாக்குவாதம்