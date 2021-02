மாவட்ட செய்திகள்

14 வயது சிறுமிக்கு கட்டாய தாலி கட்டிய வாலிபர்; போக்சோ சட்டத்தில் கைது + "||" + A teenager who tied up a 14-year-old girl; Arrested under the Pokcho Act

14 வயது சிறுமிக்கு கட்டாய தாலி கட்டிய வாலிபர்; போக்சோ சட்டத்தில் கைது