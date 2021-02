மாவட்ட செய்திகள்

தொப்பூர் கணவாயில் வெங்காய பாரம் ஏற்றி சென்ற லாரி கவிழ்ந்தது. இதில் 2 டிரைவர்கள் காயம் அடைந்தனர். + "||" + The truck carrying the load of onions overturned

