மாவட்ட செய்திகள்

கட்சி பாகுபாடின்றி நடுநிலையோடு பணியாற்ற வேண்டும் + "||" + The party must work impartially without discrimination

கட்சி பாகுபாடின்றி நடுநிலையோடு பணியாற்ற வேண்டும்