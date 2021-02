மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பறக்கும் படைக்கு லாயக்கற்ற வாகனம் ஒதுக்கப்பட்டதால் சோதனையில் ஈடுபட முடியவில்லை + "||" + The Election Flying Corps was unable to engage in the test as it was assigned an unfit vehicle

