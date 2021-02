மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில்தரிசனத்திற்கு தனி நபர்களிடம் பணம் கொடுத்து பக்தர்கள் ஏமாற வேண்டாம்கோவில் செயல் அலுவலர் விஷ்ணு சந்திரன் வேண்டுகோள் + "||" + subramaniya swamy temple in tiruchendur devotees we have given money to individuals for darshan should be deceived, request by executive officer vishnu chandran

