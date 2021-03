மாவட்ட செய்திகள்

சூலூர், சுல்தான்பேட்டை உள்பட 25 இடங்களில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து கைவரிசைகாட்டியவர் கைது + "||" + The man who broke the lock of the house was arrested

சூலூர், சுல்தான்பேட்டை உள்பட 25 இடங்களில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து கைவரிசைகாட்டியவர் கைது