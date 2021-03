மாவட்ட செய்திகள்

விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் தவறிவிட்டது என்று வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா குற்றச்சாட்டு + "||" + Federal and state governments have failed to control inflation

