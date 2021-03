மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் இலவசமாக 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இன்று முதல் கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + The first corona vaccine for people over the age of 60 is free in government hospitals today

அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் இலவசமாக 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இன்று முதல் கொரோனா தடுப்பூசி