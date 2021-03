மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை அருகே ஓடும் லாரியில் வைக்கோல் பாரம் எரிந்து நாசம் + "||" + Burden of straw was destroyed by fire

ஜோலார்பேட்டை அருகே ஓடும் லாரியில் வைக்கோல் பாரம் எரிந்து நாசம்