மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் இறந்த 5 பேரின் உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள்- பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Of the 5 people who died in the crash Relatives refusing to buy bodies Public road blockade

விபத்தில் இறந்த 5 பேரின் உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள்- பொதுமக்கள் சாலை மறியல்