மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி, திருவெறும்பூரில் துணை ராணுவ வீரர்கள், போலீசார் கொடி அணிவகுப்பு + "||" + A flag parade of paramilitaries and police personnel engaged in election security was held in Thiruverumbur, Trichy.

