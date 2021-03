மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டுப்போட வசதியாக தபால் நிலையங்களில் ரூ 292 செலுத்தி அடையாள அட்டை பெறலாம்

You can get an ID card by paying Rs. 292 at the post office for easy voting.

