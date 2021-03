மாவட்ட செய்திகள்

முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள்கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தபால் மூலம் ஓட்டு போடலாம்;கலெக்டர் கதிரவன் தகவல் + "||" + You can drive by post

முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள்கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தபால் மூலம் ஓட்டு போடலாம்;கலெக்டர் கதிரவன் தகவல்