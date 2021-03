மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லிக்குப்பம் அருகேதென்பெண்ணையாற்று கரையில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை கொட்டிய நபர்களுக்கு அபராதம் + "||" + They are fined for dumping waste in the South Indian river

