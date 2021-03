மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 7 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு எந்திரம் குலுக்கல் முறையில் தேர்வு கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + In Chengalpattu district Voting machine Select the shake mode The Collector took the lead

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 7 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு எந்திரம் குலுக்கல் முறையில் தேர்வு கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது