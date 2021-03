மாவட்ட செய்திகள்

எந்த வேட்பாளருக்கு வாக்களிக்க விரும்பாவிடினும் ஓட்டுப்பதிவு அவசியம் கலெக்டர் விழிப்புணர்வு

Collector Awareness Registration is essential if you do not wish to vote for any candidate

