மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டறம்பள்ளியில் ஓடும் பஸ்சில் சக்கரம் கழன்று ஓடியது + "||" + The wheel of the running bus came off and ran

நாட்டறம்பள்ளியில் ஓடும் பஸ்சில் சக்கரம் கழன்று ஓடியது