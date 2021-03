மாவட்ட செய்திகள்

‘நற்செயல்கள்தான் சமுதாயத்தில் நல்லபெயரைப் பெற்றுத் தரும்’ திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் ஜனாதிபதி பேச்சு + "||" + Only good deeds bring good name to the society

‘நற்செயல்கள்தான் சமுதாயத்தில் நல்லபெயரைப் பெற்றுத் தரும்’ திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் ஜனாதிபதி பேச்சு