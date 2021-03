மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டத்தில்2 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்புபல்லடத்தில் ஆதரவாளர்கள் மறியலால் பரபரப்பு + "||" + Two ADMK MLA not permit conduct the election

திருப்பூர் மாவட்டத்தில்2 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்புபல்லடத்தில் ஆதரவாளர்கள் மறியலால் பரபரப்பு