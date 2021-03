மாவட்ட செய்திகள்

மனைவியை வெட்டிய கணவருக்கு 5 ஆண்டு சிறைஅம்பை கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Husband who beheaded wife gets 5 years in jail

