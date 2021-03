மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்தில் இருந்து பல்லடத்துக்கு லாரியில் கடத்தி செல்லப்பட்ட 18 டன் ரேசன் அரிசி பறிமுதல் மாவுமில் உரிமையாளர், டிரைவர் கைது + "||" + Owner, driver arrested for seizing 18 tonnes of racun rice smuggled from Kumbakonam to Palladam

கும்பகோணத்தில் இருந்து பல்லடத்துக்கு லாரியில் கடத்தி செல்லப்பட்ட 18 டன் ரேசன் அரிசி பறிமுதல் மாவுமில் உரிமையாளர், டிரைவர் கைது