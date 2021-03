மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 6 தொகுதிகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் இடங்கள் அறிவிப்பு + "||" + Announcement of places for filing nominations for 6 constituencies in Namakkal district

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 6 தொகுதிகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் இடங்கள் அறிவிப்பு