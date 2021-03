மாவட்ட செய்திகள்

நேர்மையாக வாக்களிக்க வலியுறுத்தி கல்லூரி மாணவ-மாணவிகள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்- தர்மபுரி கலெக்டர் கார்த்திகா அறிவுறுத்தல் + "||" + College students should be made aware by urging them to vote honestly- Dharmapuri Collector Instruction

நேர்மையாக வாக்களிக்க வலியுறுத்தி கல்லூரி மாணவ-மாணவிகள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்- தர்மபுரி கலெக்டர் கார்த்திகா அறிவுறுத்தல்