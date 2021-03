மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் மாற்றுத்திறனாளிகள் 100 சதவீதம் வாக்களிக்க ஏற்பாடு + "||" + In Thoothukudi 100 percent of the disabled are scheduled to vote.

தூத்துக்குடியில் மாற்றுத்திறனாளிகள் 100 சதவீதம் வாக்களிக்க ஏற்பாடு