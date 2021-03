மாவட்ட செய்திகள்

தலையில் தேங்காய் உடைத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்திய பக்தர்கள் + "||" + Devotees who broke coconuts on their heads and paid their dues

தலையில் தேங்காய் உடைத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்திய பக்தர்கள்