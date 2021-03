குன்றத்தூர் அருகே சாலையோரம் நின்ற கன்டெய்னர் லாரி மீது கார் மோதல்; 2 என்ஜினீயர்கள் பலி ஒருவர் படுகாயம்

மாவட்ட செய்திகள்

குன்றத்தூர் அருகே சாலையோரம் நின்ற கன்டெய்னர் லாரி மீது கார் மோதல்; 2 என்ஜினீயர்கள் பலி ஒருவர் படுகாயம் + "||" + Near Kunrathur Standing by the roadside Car collision on container truck

குன்றத்தூர் அருகே சாலையோரம் நின்ற கன்டெய்னர் லாரி மீது கார் மோதல்; 2 என்ஜினீயர்கள் பலி ஒருவர் படுகாயம்