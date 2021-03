மாவட்ட செய்திகள்

அ.இ.அ.தி.மு.க.வின் ஹாட்ரிக் வெற்றி உறுதி; எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி - முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விசுவநாதன் பேட்டி + "||" + AIADMK hat-trick guarantees victory; Edappadi Palanichamy-led rule with a simple majority - Interview with former - Minister Natham Viswanathan

அ.இ.அ.தி.மு.க.வின் ஹாட்ரிக் வெற்றி உறுதி; எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி - முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விசுவநாதன் பேட்டி