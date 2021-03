மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு முதல்கட்டமாக 1,885 மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு + "||" + For 4 assembly constituencies in Kallakurichi district Allocation of 1885 electronic voting machines for the first phase

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு முதல்கட்டமாக 1,885 மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு